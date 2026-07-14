QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|
14.07.2026 11:19:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Qiagen auf 'Hold' - Ziel runter auf 40 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für QIAGEN von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
13.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|09:29
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|35,64
|-1,38%