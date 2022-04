ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rio Tinto auf 'Hold' und Ziel auf 6500 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 6700 auf 6500 Pence gesenkt. Die Aktien des Bergbaukonzerns sowie der Branche seien seit Januar gut gelaufen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu dürften die jüngsten Aussagen der chinesischen Regierung zur Einschränkung der Stahlproduktion, eine schwache Nachfrage und anhaltende Lockdowns an wichtigen chinesischen Produktionsstandorten einem weiteren Anstieg der Eisenerzpreise im Weg stehen./gl/edh

