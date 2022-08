ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Shop Apotheke auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) nach Halbjahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 110 Euro gesenkt. Analyst Gerhard Orgonas begründete seinen Pessimismus in einer am Freitag vorliegenden Studie mit weiteren Verzögerungen bei der Einführung des elektronischen Rezepts. Auch hinsichtlich des Marktvolumens der elektronischen Gesundheitskarte machte der Experte Risiken für die Online-Apotheke aus. Beide Aspekte dürften auf kurze Sicht den Aktienkurs belasten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben