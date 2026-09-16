Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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16.09.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Stellantis auf 'Hold' - Ziel runter auf 5,10 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis in einer Branchenstudie von 7,80 auf 5,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der schwache operative Hebel für die Volumenerholung werfe berechtigte Fragen hinsichtlich der Margenentwicklung auf, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Dies gelte insbesondere, weil der Abbau von Lagerbeständen bei den Absatzvolumina auch durchaus noch für Gegenwind sorgen könnte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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