ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Allianz SE auf 264 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) von 265 auf 264 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Entschädigung von Anlegern im Zusammenhang mit dem Structured Alpha Fund der Allianz Global Investors U.S. habe latent auf dem Aktienkurs gelastet, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser sogenannte Überhang sei nun ausgeräumt, es gebe daher nun keinen Grund mehr, die Aktien des Versicherers zu meiden./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 05:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben