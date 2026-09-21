Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
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21.09.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Bilfinger auf 63 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) von 92,50 auf 63,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zurückhaltung der Kunden sei verantwortlich für die Senkung der Jahresziele des Industriedienstleisters, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Die bestätigten Ziele für 2030 erscheinen ihm vor dem aktuellen Hintergrund reichlich ambitioniert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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