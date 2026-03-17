BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
17.03.2026 12:17:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Geschäftszahlen von 92 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil rechnet laut seinem Kommentar vom Montagabend mit einem sich verschärfenden Wettbewerb in der Branche in diesem Jahr. Von zentraler Bedeutung sei, dass sich die Absatzlage in China stabilisiert. Die Modellreihe "Neue Klasse" dürfte wohl erst ab 2027 über die Regionen hinweg die Gewinn- und Verlustrechnung des Automobilherstellers merklich verbessern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
12:17
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
16.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
16.03.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
16.03.26
|DAX aktuell: nachmittags Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)