ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für BMW auf 95 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2023 staple man aber ziemlich tief./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben