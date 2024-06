ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Brenntag auf 76 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 86 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Jahr 2024 werde kein bestimmendes Jahr für die Story des Chemikalienhändlers, schrieb Analyst Carl Raynsford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es werde eher ein Jahr der Erholung mit langfristigen Chancen. Nach einem schwachen ersten Quartal sei es aber wahrscheinlich, dass die Zielsetzungen in diesem Jahr verfehlt werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

