ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 135 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 180 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei ein fundamental hochwertiges Unternehmen mit starken Positionen in attraktiven Märkten, schrieb die ab sofort zuständige Analystin Beatrice Allen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie ist für die mittelfristigen Umsatz- und Margenaussichten zuversichtlich. Die Konsensschätzungen für 2023 erschienen angesichts anhaltender Lieferengpässe und des sich eintrübenden Konjunkturumfelds allerdings aggressiv./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

