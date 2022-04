ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Corestate Capital auf 10 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Corestate Capital nach einer Abstufung der Bonität durch die Ratingagentur S&P von 15 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finanziellen Probleme des Immobilieninvestors seien nicht neu, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts einer mangelhaften Unternehmensführung (Governance) und Wechseln im Top-Management in den vergangenen Jahren bewege sich die Aktie nun "etwas unter dem Radar der Kapitalmärkte". Änderungen in der Aktionärsstruktur und neue Vorstände seien aber positiv zu werten./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

