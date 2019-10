ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Danone auf 80 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone nach Zahlen und einer Umsatzwarnung von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die unerwartet schwachen Erlöskennziffern schmälerten das Vertrauen in die Wachstumsziele des Nahrungsmittelkonzerns, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2019 bis 2020./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------