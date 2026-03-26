WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

26.03.2026 11:49:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evotec auf 9,70 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec (EVOTEC SE) von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers vom 10. März habe seine Erwartungen massiv verfehlt, schrieb Christian Ehmann am Mittwochabend. Das Restrukturierungsprogramm "Horizon" überschatte momentan alles. Der Experte bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung, wobei er auf eine Erholung der Auftragsforschungen im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) und die Tochter Just-Evotec Biologics setzt. Diese dürfte 2027 seiner Einschätzung nach wieder auf den Wachstumsweg zurückkehren./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

