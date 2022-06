ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 35 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für flatexDEGIRO nach einigen Investorenveranstaltungen von 38 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe das Zeug, weiterhin Marktanteile zu gewinnen und somit das Wachstum der Konkurrenten in den kommenden Jahren zu übertreffen, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da aber der "Appetit" der Privatkunden in den vergangenen Wochen gedämpft geblieben sei, habe er seine Prognosen reduziert. Dies ändere jedoch nichts an seiner Überzeugung, dass die Aktie deutlich unterbewertet sei./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

