ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Heidelberger Druck auf 2,20 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) von 2,40 auf 2,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragseingänge des Druckmaschinenherstellers verlangsamten sich, doch die Profitabilität entwickele sich solide, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bereich mit Verpackungslösungen entwickele sich zum Wachstumstreiber./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

