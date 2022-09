ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hypoport auf 225 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport (Hypoport SE) nach der Aussetzung der Jahresziele von 400 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar habe der Finanzdienstleister seine Kosten nicht rasch genug gesenkt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig sei Hypoport aber weiter auf Kurs. Nach Berechnungen des Analysten dürfte das Unternehmen seinen Marktanteil von rund 30 Prozent im vergangenen Jahr auf etwa 70 Prozent im Jahr 2030 steigern./jcf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------