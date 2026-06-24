ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Init auf 67,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation (init innovation in traffic systems SE) nach der angekündigten Kapitalerhöhung von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Digitalisierungs-Spezialist dürfte damit rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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