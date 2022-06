ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für ITM Power auf 185 Pence - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ITM POWER von 225 auf 185 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn sich der Aktienkurs des britischen Herstellers von integrierten Wasserstoff-Energieanlagen seit seiner Abstufung im vergangenen Jahr halbiert habe, gebe es nach wie vor Risiken - sowohl was die Konsensschätzungen betreffe als auch die Aktienbewertung, schrieb Analyst Anthony Plom in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehr Erkenntnisse über den grundlegenden Geschäftsverlauf erwartet er von den am 8. August anstehenden Geschäftsjahreszahlen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT