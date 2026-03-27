JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
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27.03.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Jost Werke auf 82 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JOST Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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