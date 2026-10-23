KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|
23.10.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Krones auf 158 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für KRONES von 164 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Herstellers von Abfüllanlagen hätten eine schwächer als erwartete Umsatzentwicklung gezeigt, da die Investitionsbudgets der Kunden durch die gestiegenen Energiekosten begrenzt blieben, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Obwohl dies ein temporärer Effekt sein sollte, habe Krones mit Verweis auf das schwierige Umfeld die Ziele für 2026 und wie erwartet auch für 2028 gesenkt. Der jüngste Kursrückgang biete indes eine Kaufgelegenheit./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KRONES AG
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Krones auf 158 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Maschinenbauer Krones dämpft seine Umsatzerwartungen (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Gesenkte Umsatzziele und gekapptes Margenziel: KRONES-Aktie bricht ein (Dow Jones)
|
22.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
22.10.26
|Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen (dpa-AFX)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an (EQS Group)
|
21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu KRONES AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|110,20
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.