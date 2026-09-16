Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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16.09.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 52 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) in einer Branchenstudie von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Bei Mercedes fehlten zunächst die Impulse./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
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