OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
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19.11.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für OHB auf 346 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für OHB (OHB SE) von 358 auf 346 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satellitenhersteller sei gut positioniert für Europas Aufbau souveräner Raumfahrtkapazitäten, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Das damit zusammenhängende Aufwärtspotenzial sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist. Das niedrigere Kursziel basiere auf einer aktualisierten Bewertung der Branche./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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