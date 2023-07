ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Patrizia auf 12 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Patrizia (PATRIZIA SE) nach einer Gewinnwarnung von 14 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Es habe den Anschein, als habe die Immobiliengruppe ihre Kunden nicht zu Investitionen in Fonds überzeugen können, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher dürften die Transaktionsgebühren in diesem Jahr niedrig ausfallen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------