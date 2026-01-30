SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

30.01.2026 08:28:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SAP auf 250 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
30.01.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 SAP Buy UBS AG
30.01.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE

