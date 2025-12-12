SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
|
12.12.2025 08:19:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 22 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Telefonkonferenz zur Bilanz des Herstellers von Pharma-Verpackungslösungen seien durchwachsen gewesen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagabend. Das Wachstum hänge 2026 vollkommen vom Bereich Drug Containment and Delivery Services (DCS) ab. Ehmann passte seine Schätzungen entsprechend an, bleibt aber optimistischer als der Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
