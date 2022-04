ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Siemens auf 176 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 180 auf 176 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Wachstumsaussichten für den Konzern gestalteten sich weiterhin gut, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte insbesondere für Energieeffizienz und industrielle Automatisierung. Die negativen Auswirkungen durch das Russland-Geschäft seien gering./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 19:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------