Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
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24.04.2026 11:04:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Stabilus auf 25 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus (Stabilus SE) von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den vorläufigen Zahlen für das vergangene Quartal erschienen die bestätigten Ziele des Auto- und Industriezulieferers für das Geschäftsjahr erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Für eine klare Neubewertung der Aktie müssten den Worten aber erst Taten folgen. Bis dahin könnte das laufende Aktienrückkaufprogramm etwas stützen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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