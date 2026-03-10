Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|
10.03.2026 08:19:41
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre angepasst, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel habe die Aktie aber immer noch mehr als 50 Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Ströer-Aktie von Ausblick belastet: Moderates Umsatzwachstum - Weitere Zuwächse 2026 geplant (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)