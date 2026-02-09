GRENKELEASING Aktie
WKN: 586590 / ISIN: DE0005865901
|
09.02.2026 11:40:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg setzt Grenke auf Favoritenliste
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für grenke mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Hamburger setzten die Aktien des Leasingspezialisten neu auf ihre Favoritenliste. Die Jahresbilanz dürfte eine Trendwende einläuten, schrieb Marius Fuhrberg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Bewertung sei attraktiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu GRENKELEASING AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GRENKELEASING AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|14,96
|3,17%