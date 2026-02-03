EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
03.02.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Evotec mit 'Buy' - Ziel 10 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec (EVOTEC SE) beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)