ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von GEA beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich und die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts machten den Anlagenbauer attraktiv, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse bis 2028 im Schnitt um etwa zehn Prozent per annum steigen. Die Kapitalrendite (RoCE) dürfte derweil von etwa 28 auf rund 34 Prozent anziehen. Den Auftragszenit sieht Thielmann noch nicht erreicht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben