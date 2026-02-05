GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
05.02.2026 12:18:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von GEA beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich und die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts machten den Anlagenbauer attraktiv, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse bis 2028 im Schnitt um etwa zehn Prozent per annum steigen. Die Kapitalrendite (RoCE) dürfte derweil von etwa 28 auf rund 34 Prozent anziehen. Den Auftragszenit sieht Thielmann noch nicht erreicht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu GEA
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|62,65
|0,48%
