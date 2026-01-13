Michelin Aktie

Michelin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261

13.01.2026 09:04:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) mit "Hold" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Michelin sei der Marktführer mit einem starken Vertrieb und Produktionskapazitäten, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Reifenherstellern. Die regionale Aufstellung der Produktion sei allerdings weniger attraktiv und es gebe zyklischen Gegenwind abseits des Geschäfts mit Pkw-Reifen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

07:57 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Michelin Neutral UBS AG
05.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
