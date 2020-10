ANALYSE-FLASH: Berenberg startet SMA Solar mit 'Buy' - Ziel 50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von SMA Solar bei einem Kursziel von 50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Lasse Stueben lobte den Solarausrüster in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für sein breites Produktportfolio. Damit profitiere er in allen Bereichen des Wachstumsmarktes Solarindustrie. Die Erweiterung um das Service-Geschäft sei mit Blick auf wiederkehrende Umsätze und hohe Profitabilität ebenfalls vielversprechend./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------