ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Thyssenkrupp Nucera mit 'Buy' - Ziel 21 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von thyssenkrupp nucera beim Kursziel von 21 Euro mit "Buy" gestartet. Dank des Geschäfts mit alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) stünden die Dortmunder vor einer starken Wachstumsphase, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragsbücher versprächen eine Verdreifachung der Umsätze bis 2025./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

