ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler auf 'Market-Perform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die vorgelegten Quartalszahlen seien nur ein Stück Routinearbeit vor dem im November anstehenden bedeutsamen Kapitalmarkttag, schrieb Analyst Max Warburton in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positive Signale wie das neue Management die Geschäfte führe, hätten die Zahlen zum dritten Quartal allerdings gebracht./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 07:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben