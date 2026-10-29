adidas Aktie
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29.10.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC
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