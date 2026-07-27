Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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27.07.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 234 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC
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