arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|
26.02.2026 13:34:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx (arGEN-X) nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
