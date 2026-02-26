arGEN-X Aktie

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

26.02.2026 13:34:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx (arGEN-X) nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

