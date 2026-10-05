AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
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05.10.2026 21:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel 54 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AUMOVIO vor den am 5. November anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auf der Veranstaltung des Autozulieferers am späten Nachmittag seien die Jahresziele wiederholt worden, schrieb Harry Martin am Montag. Zudem sei eine Erholung der Kosten im vierten Quartal bestätigt worden./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:00 / UTC
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