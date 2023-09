ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein Analystenteam um den für Bayer zuständigen Experten Gunther Zechmann befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Bemühung von Speditionen und Fluggesellschaften, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ein schneller Weg, dies zu erreichen, sei die Umstellung auf erneuerbaren Diesel oder nachhaltigen Flugkraftstoff. Der erste Effekt davon sei die Notwendigkeit größerer Sojaanbauflächen. Zunehmende Sojamengen kämen dem Agrarchemie- und Pharmakonzern zugute, wenngleich eine Abkehr von Mais für die Leverkusener negativ wäre./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 14:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 23:00 / UTC

