ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 129 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, die Volumina jedoch zurückgegangen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

08:06 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Sell UBS AG
17.12.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
