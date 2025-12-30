Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
30.12.2025 09:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 129 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, die Volumina jedoch zurückgegangen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
