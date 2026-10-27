Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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27.10.2026 09:33:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC
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Nachrichten zu Beiersdorf AG
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11:38
|AKTIE IM FOKUS: Erholung von Beiersdorf wackelt (dpa-AFX)
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10:25
|ROUNDUP: Beiersdorf kämpft mit Nivea und Tesa - Aktie gibt deutlich nach (dpa-AFX)
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10:22
|Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.at)
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10:07
|Jefferies & Company Inc. verleiht Beiersdorf-Aktie Hold in jüngster Analyse (finanzen.at)
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10:07
|Beiersdorf-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Underperform bewertet (finanzen.at)
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09:54
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09:33
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
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Analysen zu Beiersdorf AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,44
|-2,85%