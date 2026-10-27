Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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27.10.2026 09:33:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

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