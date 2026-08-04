BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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04.08.2026 20:49:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC

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20:35 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
19:47 BioNTech Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech Buy UBS AG
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