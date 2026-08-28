BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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28.08.2026 11:35:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht in Presseberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten iX3 der neuen Plattform Neue Klasse ein zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels, wie er am Donnerstag schrieb. Er verwies auch auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC

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