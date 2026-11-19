Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
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19.11.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Kursgewinnen europäischer Reifenhersteller zögen nun Wolken am Himmel auf, schrieb Harry Martin am Donnerstag zur Branche. Die Kosteninflation dürfte die Unternehmen hart treffen, der Kampf um die Preise dürfte mithin härter werden. Zudem gebe es erste Anzeichen dafür, dass die Produktionskapazitäten die Nachfrage übersteigen könnten. Bei seinem Favoriten Continental und auch bei Pirelli seien aber die Rückschlagsrisiken überschaubar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
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