CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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11.08.2026 12:34:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC

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10.08.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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