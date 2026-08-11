CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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11.08.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC
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Nachrichten zu CTS Eventim
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12:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro (dpa-AFX)
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