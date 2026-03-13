Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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13.03.2026 14:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 34 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC
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