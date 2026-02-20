Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

20.02.2026 13:40:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

10:58 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Danone Outperform Bernstein Research
10:47 Danone Buy UBS AG
10:35 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 Danone Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 73,68 -0,81% Danone S.A.

