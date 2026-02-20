Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|
20.02.2026 13:40:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Danone S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|73,68
|-0,81%
