Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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22.05.2026 14:15:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Die südkoreanische Tochter Baemin vollziehe eine strategische Neuausrichtung von einem verlustreichen Subventionsgeschäft zu einer disziplinierten Monetarisierung, schrieb Robin Zhu am Freitag. Der südkoreanische Markt für Essenslieferungen stabilisiere sich. Baemin könne beim sogenannten Quick Commerce weiter wachsen, also der besonders schnellen Lieferung von Konsumgütern und Lebensmitteln. Außerdem profitiere Baemin überproportional von staatlichen Gutscheinen. Mit Blick auf die laufende strategische Überprüfung bei Delivery Hero sei Baemin eine interessante Option./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:00 / UTC
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