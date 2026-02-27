Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
27.02.2026 09:19:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delivery Hero
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero nach Zahlen und Schwankungen doch im Minus (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero reduziert anfängliche Kursverluste deutlich (dpa-AFX)
|
27.02.26
|ROUNDUP 2: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - noch kein Ausblick 2026 (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026 (dpa-AFX)
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick (dpa-AFX)